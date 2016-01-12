Чебоксары, 12 января, 2016, 15:11 — ИА Регнум. В Чувашии в очередной раз увеличили плату за капитальный ремонт многоквартирных домов. С прошлогодних 5,5 рубля за 1 кв. метр общедомового имущества взнос вырос до 5,8 рубля, сообщили ИА REGNUM в Минстрое республики.

ИА REGNUM Взносы на капитальный ремонт растут

Плата возрастает в третий раз. В 2014 году в Чувашии размер взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов составлял 5,2 рубля за кв. метр, в 2015 году он был увеличен до 5,5 рубля. С этого года жителям придётся платить 5,8 рубля за кв. метр.

Напомним, ранее в Минстрое Чувашии заявляли, что «и так установили плату меньше той суммы, которая необходима для проведения капитального ремонта». «Поэтому у нас из других бюджетов эта разница возмещается — из федерального, республиканского и местного бюджетов. Население платит не всю сумму, которая ложится на проведение капитального ремонта, а это примерно 12 рублей за 1 кв. метр», — пояснял Александр Герасимов, работая заместителем министра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году среди регионов России самый низкий платеж за капитальный ремонт был установлен в Санкт-Петербурге: он составлял всего 2 рубля за кв. метр.