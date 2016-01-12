Посёлок Верх-Обский, Алтайский край, 12 января, 2016, 15:09 — ИА Регнум. Отопительный сезон в Алтайском крае проходит со сложностями. Непростая ситуация, связанная с дефицитом угля в котельной сложилась в селе Верх-Катунское Бийского района.

Суходольский Петр Александрович. «В деревне зимой»

Жители многоквартирных домов села Верх-Катунское Бийского района бьют тревогу: нынешний отопительный сезон проходит у них из рук вон плохо. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM многодетная мать Анастасия Тишкова, единственная в селе угольная котельная, которая отапливает все социальные учреждения и квартиры жителей ул. Мира, работает с колес. С наступлением морозов средняя температура в помещениях упала до 11−12°.

«Привезут машину угля и максимально «растягивают» сжигание этого запаса. С 18 декабря пришлось закрывать детский садик, а в местном доме культуры столбик термометра опускался до +6», — пояснила Анастасия Тишкова. О сложностях с отопительным сезоном она известила приемную депутата Госдумы от Алтайского края Александра Терентьева.

«Отменили новогодние елки для младших групп в садике, около 80 детей остались без праздника», — отметила Анастасия Тишкова. По ее словам, не лучше дела обстоят и в местной, недавно открывшейся школе. «Пока дети были на каникулах, здание выстудили и теперь там так холодно, что занятия у учеников первой смены 11 января смогли начать только в 10 часов», — отмечает Анастасия.

«В таких условиях невозможно полноценно жить, выживаем как можем. Вместо тапочек — валенки, дети ходят дома в верхней одежде», — пишет в своем обращении жительница села Верх-Обское.

По словам руководителя Общественной приемной депутата Терентьева Оксана Молодых, по данному вопросу уже подготовлен депутатский запрос, адресованный в прокуратуру края и профильным чиновникам региональной администрации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проблемы с отоплением в Алтайском крае озвучивали и ранее. Связаны они были с низким качеством угля, поставляемого в муниципальные котельные. Однако, несмотря на заключения экспертов власти региона заявили, что об этих проблемах им ничего не известно.

По всей видимости, так произошло и со случаем в с. Верх-Обское. Во всяком случае, накануне, 11 января, в ходе аппаратного совещания у губернатора Алтайского края Александра Карлина была озвучена следующая информация: «В настоящее время объекты ЖКХ и топливно-энергетического комплекса функционируют в штатном режиме, запасы угля на объектах соответствуют нормативным».

Как отметил Александр Карлин, все системы жизнеобеспечения Алтайского края в первой декаде января 2016 года отработали в устойчивом надежном режиме. За это время массовых жалоб от населения не поступало, не допущено крупных аварий техногенного характера, — информирует официальный сайт региона.