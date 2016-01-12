Владивосток, 12 января, 2016, 14:52 — ИА Регнум. Финансовый консультант, преподаватель Дальневосточного федерального университета Максим Кривелевич беды треугольника «рубль-баррель-доллар» видит в специфике российской экономики. По мнению эксперта, Россия слишком сосредоточена на экспорте сырья, и пока российские предприниматели не начнут «тачать сапоги», позитивных перемен не предвидится. Об этом финансист заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя биржевую панику.

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«Все идет «по-плану»: мудрыми действиями монетарных властей удалось добиться стопроцентной корреляции между курсом рубля и ценой на нефть. То есть Россия окончательно превратилась в страну, которая будучи мировым лидером в поставках нефти, газа, металлов, леса, угля и другого сырья, почти ничего не производит непосредственно для внутреннего потребителя. И чем дороже доллар, тем дешевле сырье, которым торгуем. Суть в том, что пока российская экономика выпускает одно пальто в год на 12 человек, и не может обеспечить граждан не только сотовыми телефонами местного производства, но даже яблоками и картошкой, все это будет покупаться за границей, а значит приходящих из-за границы долларов в любом случае не хватит, чтобы скомпенсировать отток валюты на покупку товаров народного потребления. Проблема сырьевой экономики в том, что она не самодостаточна. Если бы у нас была диверсифицированная экономика, нам было бы безразлично, сколько стоит баррель нефти», — считает Максим Кривелевич.

Впрочем, давать прогнозы неблагодарное дело, считает эксперт, потому что рынок нефти непредсказуем, к тому же на него рвутся новые игроки.

«Если бы с российской помощью усилили санкции в отношении Ирана, в такой политике был бы некий здравый смысл. А сейчас, когда международные санкции с Ирана планируют снять, возникает серьезный риск того, что Иран отберет часть газовых и, возможно, нефтяных европейских контрактов у российских компаний и прежде всего у «Газпрома», капитализация которого и без того упала с $30 за ADR (максимум до кризиса 2008 года) до $3,5. Поэтому обвал рубля совершенно логичен. Собственно, еще до послепраздничного открытия российских бирж было все понятно по биржам азиатским, африканским. Доллар дорожает, сырье дешевеет, падает привлекательность валют развивающихся стран и наоборот крупные экономики, такие как США и Канада, получают приток инвестиций и стимул для развития новых технологий. Очень быстро развиваются технологии, в том числе и в энергетике. Нужно четко понимать, что добыча нефти, газа рентабельна практически везде. Проблема нефтедобывающих стран в том, что они на нефтяную отрасль перекладывают содержание своей бюджетной сферы, поэтому в выигрыше сейчас те страны, где добыча нефти и газа это не национальная идея, а просто бизнес», — уверен Кривелевич.

По мнению эксперта, большинство валют, и евро не исключение, по отношению к доллару смотрятся слабо. Но, если по евро еще можно делать какие-то прогнозы, то рубль предсказывать бесполезно, так как его курс зависит сейчас только от цен на нефть и другое сырье.

«Если не предсказывать, а смотреть по текущей ситуации, то рубль стоит еще слишком дорого. Если у вас есть свободные сбережения, оставьте в рублях столько, сколько потребуется на один год жизни, а остальное имеет смысл инвестировать в долларовых финансовых инструментах, хотя в наше смутное время абсолютных гарантий нет ни в одной инвестиционной стратегии», — советует финансист.