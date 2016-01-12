Пекин, 12 января, 2016, 14:51 — ИА Регнум. 11 января в Детройте стартовал Североамериканский международный автосалон, на котором главы крупнейших концернов говорили о том, что будущее автомобильной промышленности зависит от китайского рынка.

malygosc.pl Автомобильный рынок

В своем интервью для китайского издания «Синьхуа» главный исполнительный директор Ford Motor Company Марк Филдс рассказал об успехах Ford на китайском рынке. В 2015 г. Ford продали рекордные 1,1 млн автомобилей в Китае, что на 3% больше чем в 2014 г. По мнению Филдса, количество проданных автомобилей в 2016 г. значительно возрастет в связи с внесенными изменениями в китайское законодательство.

Снижение налогов на новые автомобили приведет к резкому росту продаж. Кроме того, в 2016 г. в Китае начнут продаваться новые модели Ford Taurus и Ford Edge, впервые китайской публике будет представлен американский бренд премиум-класса Lincoln.

Председатель правления Daimler AG Дитер Цетше разделяет надежды своего американского коллеги. В третьем квартале 2015 г. продажи Mersedes-Benz в Китае увеличились на 39% по сравнению с прошлым годом. В 2015 г. Mersedes-Benz стал самым продаваемым немецким автомобилем в Китае. По мнению Цетше, китайский рынок является ключевым — ежегодно рост продаж немецких автомобилей растет примерно на 10−13%, пишет «Синьхуа».

Аналитики считают, что есть все основания для оптимизма в отношении перспектив развития автомобильного рынка в КНР. В ежемесячном докладе, опубликованном 12 января Китайской ассоциацией автомобилистов, сообщается, что продажи в декабре 2015 г. превысили на 16,9% показатели продаж на аналогичный период времени в 2014 г.