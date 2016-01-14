Москва, 14 января, 2016, 09:46 — ИА Регнум. В подписанной президентом России Владимиром Путиным накануне Нового года Стратегии национальной безопасности России одной из главных традиционных российских духовно-нравственных ценностей названа «преемственность истории нашей Родины». А угрозой национальной безопасности названы, в том числе, «размывание традиционных российских духовно-нравственных ценностей и ослабление единства многонационального народа Российской Федерации путем внешней культурной и информационной экспансии (включая распространение низкокачественной продукции массовой культуры), попытки фальсификации российской и мировой истории…»

voxpopuli.kz Удар колокола

Однако угрозы размывания ценностей и попытки фальсификации российской истории далеко не всегда происходят «путем внешней культурной и информационной экспансии» — в России достаточно и внутренних врагов, которые делают все возможное и невозможное с целью подорвать национальную безопасность и максимально ослабить единство российского народа, используя «низкокачественную продукцию массовой культуры».

Постоянные авторы ИА REGNUM Владимир Павленко и Владимир Литвиненко проанализировали средства и методы внутренних врагов (окопавшихся, в том числе, и на главном государственном телевизионном канале «Россия 1») на примере мультипликационного фильма «Серафима», который был показан по телевидению рождественским утром, 7 января.

Мультфильм, предназначенный для промывания мозгов детей в антироссийском духе и уже не раз разоблаченный как лживый, откровенно враждебный к России и направленный на подрыв одной из главных ценностных опор страны — Победы в Великой Отечественной войне, почему-то был показан (после приступа навязчивой рекламы) по главному российскому телеканалу и именно утром на Рождество. Зачем?

Зачем? Об этом читайте здесь: «Серафима»: «число зверя» на Рождество Христово

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