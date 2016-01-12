Москва, 12 января, 2016, 14:53 — ИА Регнум. Возможность принятия закона о 50-процентной скидке на штраф за нарушение правил парковки в столице может рассмотреть Мосгордума в установленном порядке, как только соответствующее обращение поступит в столичный парламент, заявил 12 января корреспонденту ИА REGNUM председатель московского парламента Алексей Шапошников («Единая Россия»), комментируя просьбу депутата Госдумы Ярослава Нилова (ЛДПР) принять соответствующий закон.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московская городская дума

Читайте подробнее: Мосгордуму просят о 50-процентной скидке на штрафы за неоплату парковок

«Как только соответствующее обращение поступит в Мосгордуму, оно будет рассмотрено в установленном порядке. На данный момент преждевременно говорить о возможности принятия данного закона. Тем не менее не исключаю, что предложение наших коллег из Госдумы будет рассмотрено на заседании профильной комиссии Мосгордумы при участии представителей исполнительной власти, общественности и экспертов», — сообщил Шапошников.

Глава столичного парламента отметил, что подобные инициативы постоянно поступают в ведомство от москвичей и жителей других регионов. Как сообщало ИА REGNUM, с 2016 года вступили в силу нормы Кодекса Москвы об административных правонарушениях (КоАП), которые позволяют оплачивать половину суммы штрафа за незначительные нарушения ПДД.

Читайте также: Вступил в силу закон о «скидках» на штрафы ГИБДД

Напомним, в 2015 году в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому органы власти обязаны согласовывать создание платных парковок с москвичами. Кроме того, в декабре в Москве был проведет митинг против расширения платной парковки.

Подробнее: Акция против расширения зоны платной парковки проходит в Москве

Как заявил в ноябре 2015 года советник организационного управления аппарата Мосгордумы Александр Яшин, парламентариям будет рекомендовано разработать проект закона, согласно которому ночная парковка в городе будет бесплатна. Данный документ будет согласован с проектом федерального закона, который находится на рассмотрении Госдумы.

Читайте подробнее: В Москве хотят разработать законопроект о платных парковках

Отметим, в столице первые платные парковки появились в 2012 году. В 2014 году парковку расширили за границы Третьего транспортного кольца. В 2015 году платная парковка была установлена на 95 улицах в 23 столичных районах.