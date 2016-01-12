В Мосгордуме рассмотрят просьбу о 50%-й скидке на штраф за парковку
Москва, 12 января, 2016, 14:53 — ИА Регнум. Возможность принятия закона о 50-процентной скидке на штраф за нарушение правил парковки в столице может рассмотреть Мосгордума в установленном порядке, как только соответствующее обращение поступит в столичный парламент, заявил 12 января корреспонденту ИА REGNUM председатель московского парламента Алексей Шапошников («Единая Россия»), комментируя просьбу депутата Госдумы Ярослава Нилова (ЛДПР) принять соответствующий закон.
Читайте подробнее: Мосгордуму просят о 50-процентной скидке на штрафы за неоплату парковок
«Как только соответствующее обращение поступит в Мосгордуму, оно будет рассмотрено в установленном порядке. На данный момент преждевременно говорить о возможности принятия данного закона. Тем не менее не исключаю, что предложение наших коллег из Госдумы будет рассмотрено на заседании профильной комиссии Мосгордумы при участии представителей исполнительной власти, общественности и экспертов», — сообщил Шапошников.
Глава столичного парламента отметил, что подобные инициативы постоянно поступают в ведомство от москвичей и жителей других регионов. Как сообщало ИА REGNUM, с 2016 года вступили в силу нормы Кодекса Москвы об административных правонарушениях (КоАП), которые позволяют оплачивать половину суммы штрафа за незначительные нарушения ПДД.
Читайте также: Вступил в силу закон о «скидках» на штрафы ГИБДД
Напомним, в 2015 году в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому органы власти обязаны согласовывать создание платных парковок с москвичами. Кроме того, в декабре в Москве был проведет митинг против расширения платной парковки.
Подробнее: Акция против расширения зоны платной парковки проходит в Москве
Как заявил в ноябре 2015 года советник организационного управления аппарата Мосгордумы Александр Яшин, парламентариям будет рекомендовано разработать проект закона, согласно которому ночная парковка в городе будет бесплатна. Данный документ будет согласован с проектом федерального закона, который находится на рассмотрении Госдумы.
Читайте подробнее: В Москве хотят разработать законопроект о платных парковках
Отметим, в столице первые платные парковки появились в 2012 году. В 2014 году парковку расширили за границы Третьего транспортного кольца. В 2015 году платная парковка была установлена на 95 улицах в 23 столичных районах.