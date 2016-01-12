Тбилиси, 12 января, 2016, 14:46 — ИА Регнум. «Газпром» вместо 10% газа желает платить Грузии деньги за транзит российского газа в Армению, тогда как самой Грузии больше нужен природный газ, пишет грузинская газета «Резонанси» в статье под названием «Торговля газом переросла в политический шантаж».

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«Связанные с российским газом ребусы постепенно раскрываются, и все больше выявляется картина политического шантажа», — констатирует автор статьи, анализируя засекреченные встречи представителей министерства энергетики Грузии с Газпромом, которые проходят в разных городах Европы.

По информации издания, Грузия взамен за транзит газа в Армению получает ежегодно 200 млн кубометров газа, и потеря такого объема в условиях, когда представители грузинских властей заявляют, что Азербайджан удовлетворить растущие потребности страны не в состоянии, грузинскую сторону вовсе не устраивает.

Автор статьи не исключает, что для достижения своей цели (выплаты денежной суммы вместо определенного объема газа) «Газпром» может прибегнуть к шантажу.

Ссылаясь за азербайджанские СМИ, «Резонанси» предполагает, что правительство Грузии создает искусственную конкуренцию, пытаясь вынудить Азербайджан понизить тариф на газ либо выжить SOCAR с грузинского рынка. Более того, издание со ссылкой на азербайджанских экспертов утверждает, что об уменьшении платы за газ ведет речь и сам «Газпром», который вместо 10% от транзита газа в Армению хочет платить Грузии стоимость 5% объема.