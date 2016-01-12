Стамбул, Турция, 12 января, 2016, 14:44 — ИА Регнум. В СМИ появилась фотография, на которой запечатлен момент взрыва у обелиска Феодосия в центре Стамбула. Кадр фотобазе Global Look Press предоставило агентство Zuma.

Zuma Фото: Zuma

Жертвами взрыва на площади Султанахмет в Стамбуле стали 10 человек, еще 15 получили ранения. В числе раненых — граждане Германии, Перу и Норвегии.

По предварительным данным, среди погибших также есть иностранные туристы. Взрыв прогремел в одном из самых популярных туристических мест города, где расположены Голубая мечеть, обелиск Феодосия и собор Святой Софии.