Санкт-Петербург, 12 января, 2016, 14:43 — ИА Регнум. На протяжении последних лет в Петербурге ежегодно сокращается использование соли на дорогах в качестве антигололедного средства. Об этом сегодня, 12 января, сообщил журналистам руководитель комитета по благоустройству Петербурга Владимир Рублевский, передает корреспондент ИА REGNUM.

JJ Harrison Добыча соли

Как рассказал Рублевский, в октябре прошлого года в СМИ появились сообщения о том, что петербургские дорожники якобы «пересаливают» город, но они основывались на исследованиях комитета по природопользованию, датированных 2011 годом. После этого исследования правительство города приняло решение значительно сократить применение соли для обработки дорог. «Было много шума о том, что мы пересаливаем город. Но мы четко идем к снижению», — заявил чиновник.

По словам Рублевского, ежегодно город закупает 120 тыс. тонн песко-соляной смеси (с учетом остатков прошлого года). При этом в 2015 году было использовано только 80 тыс. тонн, а 40 тыс. тонн осталось в резерве.

При этом ежегодно растет объем дорог, которые нужно обрабатывать антигололедной смесью, — в 2015 году их протяженность возросла на 1,6 тыс. км. Кроме того, выросла стоимость обработки, поскольку один современный дорожный реагент обходится в 18 тыс. руб. за тонну, другой — в 2,5 тыс. руб. за тонну, в то время как песко-соляная смесь стоит всего 1 тыс. руб. за тонну.

По мнению экспертов, и соль с песком, и используемые сегодня в Петербурге химические реагенты наносят ущерб экологии города. Однако, в этом случае приходится выбирать меньшее из зол.

«То, что использует город сегодня, оказывает наименьший вред на экологическую и дорожную ситуацию в городе, здоровье населения. По сравнению с другими, эта смесь наименее вредна. Использовались и рассматривались другие технологии, но они оказывали очень пагубный эффект на экологию», — заявил журналистам заведующий кафедрой коммунальной гигиены Северо-Западного Государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова, профессор Кирилл Фридман.

«Трамвайщики говорили о том, как коррозия сказывается на трамваях. Последние годы их претензии к городу по этому поводу практически сняты», — отметил, в свою очередь, начальник отдела по комплексной уборке и содержанию дорог комитета по благоустройству Петербурга Вадим Мизюкин.

Многие жители Петербурга, побывавшие в соседней Финляндии, возмущаются, почему в Северной столице не применяют гранитную крошку — по аналогии с опытом Хельсинки. Однако, как утверждают чиновники, использование этой технологии в Петербурге невозможно из-за специфики инфраструктуры.

В Петербурге трижды проводили эксперимент по внедрению этого финского опыта — в конце 1990-х, начале 2000-х и в 2011 году. Но выяснилось, что гранитная крошка забивает канализационные стоки. В городах Финляндии система водоотведения устроена иначе. Чтобы переделать инфраструктуру Петербурга под использование гранитной крошки, потребовались бы миллиардные инвестиции.

Поэтому гранитную крошку применяют локально — на грунтовых дорогах в небольших поселках в Колпинском, Петродворцовом, Курортном и других районах. Тем не менее площадь дорожной сети, которую покрывают гранитной крошкой, уже составляет около 1 млн кв. м.