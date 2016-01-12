Москва, 12 января, 2016, 14:36 — ИА Регнум. Курс доллара по итогам сегодняшних торгов свидетельствует о том, что валюта США подешевела в паре с рублём, хотя и на незначительную величину. Сохранится ли данная тенденция на перспективу и что можно ожидать в первом квартале — вопрос, который сейчас в той или иной мере сейчас волнует всех. Об этом заявил профессор Института МИРБИС Владимир Уколов, комментируя корреспонденту ИА REGNUM рост курса доллара и евро после новогодних каникул.

www.mirbis.ru Профессор Института МИРБИС Владимир Уколов

«Вместе с тем пока негативный внешний фон факторов, воздействующий на данный процесс, сохраняется: цены на нефть падают, экономика Китая снижает потребление углеводородов, не растет и индекс деловой активности в производственном секторе. В декабре, по оценкам независимых международных экспертов, он снизился в Китае с 48,6 п. до 48,2 п», — сказал эксперт.

«Инвестиционная активность в России в основном проявляется в использовании государственных бюджетных средств, инвестируемых в стратегически важные сферы национальной экономики, темпы роста ВВП России ниже запланированных, население все осторожнее относится к расходам собственных накоплений, тратя средства в основном на текущее потребление», — высказал свое мнение Уколов.

«В этой ситуации возможный рост курса рубля может быть достигнут лишь к концу I квартала 2016 года, когда начнут срабатывать меры, принятые правительством РФ, по подъему российской экономики, реализованные в предшествующем периоде, а пока весьма вероятно, что недостаточно высокие темпы восстановления отечественной экономики могут подтолкнуть российскую валюту в первом квартале до 78−80 рублей за доллар», — резюмировал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января нефть Brent опустилась ниже $32 за баррель ($31,85). На открытии Московской биржи 12 января доллар снова показал рост к рублю, преодолев отметку в 77 рублей. Евро подскочил более чем на 1 рубль. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 12 января, составляет 76,28 рубля, курс евро — 82,79 рубля.

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