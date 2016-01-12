Москва, 12 января, 2016, 14:18 — ИА Регнум. В целях пресечения неконтролируемого роста цен граждане могут обратиться на горячую линию Общественной палаты РФ по контролю за ценами на продукты и прочие потребительские товары и услуги. Горячая линия действует в соответствии с требованием президента РФ к правительству не допустить спекулятивного роста цен на продукты, сообщили в ОП РФ.

Сальвадор Дали. Корзина хлеба. 1945

Работа горячей линии ОП РФ показывает, что зачастую вопрос ценообразования на важнейшие продукты является необоснованным и спекулятивным. Зачастую торговые наценки превышают 100, 200 и 300%. Это выражается в навязывании поставщикам невыгодных условий оплаты за товар, взимании ретробонусов, принуждении к участию в промоакциях и платежам за «нужную» полку.

«Парадокс ситуации заключается в том, что при наличии на полках ассортимента импортных товаров аналогичные отечественные изделия не допускаются без «особых условий» в торговые сети, — рассказал председатель комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Владимир Слепак. — Необходимо отметить, что большинство наших торговых сетей принадлежит иностранным компаниям, которых мало волнуют вопросы социальной ответственности и продовольственной безопасности, что и выявили наши проверки. При этом, как это ни парадоксально, продолжается наступление чиновников на права малого и среднего бизнеса, которое заключается в уничтожении мелкорозничной торговли, фермерских рынков, ярмарок».

Общественная палата РФ призывает потребителей России, представителей бизнеса, фермеров обращаться на действующую горячую линию ОП РФ по контролю за ценами на продукты и прочие потребительские товары и услуги. Телефон горячей линии: 8−800−700−8-800.