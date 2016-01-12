Чебоксары, 12 января, 2016, 14:18 — ИА Регнум. Роскошный новогодний подарок решило сделать себе одно из муниципальных предприятий чувашского Новочебоксарска, выставив объявление о закупке яхты — почти на 6 млн рублей. Оппозиция уверена, что это было сделано при закулисной поддержке руководства города, не исключая и негласного одобрения региональных властей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

rostender.info/ Тендер

Извещение о проведение открытого конкурса подготовлено 31 декабря 2015 года. Согласно данным Ростендера, заказчиком выступает муниципальное унитарное предприятие «Коммунальные сети города Новочебоксарска». «Плавательное средство», закупаемое «для нужд» данной организации, оценено в 5,9 млн рублей. Конкурс должен состояться 25 января, победителя будут определять исходя из цены договора (коэффициент значимости 80%) и опыта работы на рынке (коэффициент 20%).

В опубликованной технической документации, утвержденной директором новочебоксарских коммунальных сетей Юрием Алексеевым, говорится о том, что маломерное судно должно соответствовать классу «Суда прогулочные гребные и моторные». Среди основных параметров — 14−15-метровая длина, мощность 140 лошадиных сил, двигатель Volvo Penta, скорость хода более 20 км/ч, две каюты и вместимость не менее 12 пассажиров. Районы эксплуатации яхты — «внутренние акватории, а также прибрежные районы морей».

Подобный тендер, объявленный в условиях кризиса и многомиллионных долгов в коммунальном хозяйстве, лидер отделения «Патриотов России» и региональный куратор проекта ОНФ «За честные покупки» Владислав Солдатов назвал циничным, заверив, что «фронтовики» займутся этим тендером.

«Обычно подобные мутные вещи оставляют на конец года, чтобы можно было не привлекать общественное внимание. Многие предприятия живут сегодня по принципу «не до жиру, быть бы живу». Данный многомиллионный тендер в нынешних условиях выглядит вызывающим и циничным», — высказал мнение политик, уверенный, что яхта приобретается при непубличной поддержке главы администрации Новочебоксарска Олега Бирюкова, а может быть даже — и с его подачи: «Предприятие — муниципальное, подчиняется мэрии и Бирюкову, который подписывает контракт с руководителем МУПа». Не исключив и негласного одобрения региональных властей в появлении данного тендера.

Владислав Солдатов с иронией отметил, что у руководителя новочебоксарских коммунальных сетей Юрия Алексеева, ранее возглавлявшего ГУП «БОС», уже есть опыт закупки яхты и тоже — «на нужды» унитарного предприятия: «К хорошим привычкам привыкаешь. Вероятно, затосковал по прогулочным рейсам на яхте, когда был у руля ГУП «БОС» — тогда там проводили даже праздники для чиновников высокого ранга». Напомним, что Юрий Алексеев ранее также директорствовал в ООО «Коммунальные технологии».

Примечательно, что последняя отчетность финансово-экономических показателей на сайте «Коммунальных сетей города Новочебоксарска» датирована 2014 годом, а новости предприятия посвящены в основном развлечениям от работы, состязаниям в шашки, волейбол и рыбалке. То есть яхта однозначно нужна.