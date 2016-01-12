Белград, 12 января, 2016, 14:17 — ИА Регнум. После двух побед в первых двух матчах сборная России практически обеспечила себе выход в плей-офф. Но это даже не шаг к выполнению задачи-минимум (к получению путёвки на Олимпиаду), а самое начало пути к решению этой задачи.

belgrade2016.rs Чемпионат Европы по водному поло в Белграде

Португалия — Россия 5:21 (0:6, 1:5, 1:4, 3:6)

Следующую игру россиянки проведут 14 января с командой Греции, но ещё до этого свой второй матч проведут российские ватерполисты. Им завтра, 13 января, предстоит серьёзнейший матч со сборной Венгрии. Правда у мужчин все команды продолжат выступления в плей-офф, но важно занять в группе как можно более высокое место, чтобы получить в 1/8 финала более удобного соперника.

Таблица розыгрыша женского чемпионата Европы по водному поло здесь.

Таблица розыгрыша мужского чемпионата Европы по водному поло здесь.