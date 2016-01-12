Ереван, 12 января, 2016, 14:15 — ИА Регнум. Сегодня, 12 января, исполняется годовщина трагедии в армянском городе Гюмри, где в прошлом году была убита семья Аветисян, состоящая из семи человек, включая шестимесячного ребенка. В Гюмри проходят поминальные мероприятия в связи с годовщиной убийств.

Photolure

На рассвете 12 января 2015 года обвиняемый в совершении преступления военнослужащий 102-й российской военной базы в Гюмри Валерий Пермяков расстрелял 6 членов семьи Аветисянов. Маленького Сережу преступник пытался заколоть штыком. Врачи на протяжении семи дней боролись за жизнь шестимесячного малыша — он перенес две операции, однако 19 января скончался.

Согласно материалам следствия, он был задержан российскими пограничниками ночью 13 января у села Еразгаворс Ширакской области Армении при попытке пересечь армяно-турецкую границу и был переден военнослужащим российской базы.

Убийства членов семьи Аветисян вызвали волну протестов в Гюмри. Протестующие требовали, чтобы российские власти передали Пермякова в руки армянского правосудия. Однако лишь 7 месяцев спустя стало известно, что по части убийств Пермякова будет судить армянский суд.

До этого, российский гарнизонный военный суд на прошедшем 12 августа 2015 года на территории российской базы в Гюмри судебном процессе приговорил Пермякова к 10 годам колонии строгого режима за дезертирство и хищение оружия. Дело по статье «Убийство» было выделено в отдельное производство и передано армянской стороне.

18 декабря прошлого года начался суд над Пермяковым на территории 102-й российской военной базы в Гюмри под председательством судьи суда общей юрисдикции Ширакской области Армении Арутюна Мовсесяна. Следующее заседание суда назначено на 18 января.

Родственники убитой семьи жалуются на то, что за прошедший год, как им представляется, так и не были выявлены истинные мотивы и обстоятельства преступления. Они отмечают, что если судебные заседания продолжатся на территории российской базы, то они намерены их бойкотировать.

На видео: спустя год после убийства армянской семьи в Гюмри, ворота, ведущие в дом семьи Аветисян все еще закрыты, двор опустевший, а двери дома заперты. В доме «живут» лишь фотографии убитых.

Видео: армянской службы радио «Свобода».