Калуга, 12 января, 2016, 14:13 — ИА Регнум. Сводный отряд сотрудников калужской полиции отправился в служебную командировку в Республику Дагестан.

Фото пресс-службы УМВД Росии по Калужской области

Как сообщили 12 января корреспонденту ИА REGNUM в отделении информации и общественных связей Калужского областного управления МВД России, представители Калужского региона будут нести службу в городе Каспийске, оказывая помощь местным полицейским в обеспечении порядка на улицах, раскрытии преступлений, ликвидации бандформирований.

Задачи поставлены серьёзные, для их успешного выполнения калужанам придётся проявить не только профессиональное мастерство и выдержку, но и свои лучшие человеческие качества. Об этом личному составу отряда напомнил заместитель начальника — начальник полиции УМВД России по Калужской области Олег Стефанков. Он также пожелал землякам удачи и благополучного возвращения.

Представитель Калужской епархии иеромонах Дорофей благословил защитников правопорядка на благое дело.

После торжественных проводов калужские полицейские расселись по автобусам и отправились в командировку на Северный Кавказ.