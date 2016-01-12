Берлин, 12 января, 2016, 14:10 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Германии обратилjсь к гражданам страны, находящимся в Стамбуле, с просьбой избегать мест массового скопления людей, говорится в сообщении министерства.

hqwallpapers.ru Стамбул

Туристам в Стамбуле рекомендовано в срочном порядке временно избегать толпы в общественных и туристических местах. Кроме того, им советуется следить за развитием событий посредством сводок МИД ФРГ и СМИ.

В настоящее время в Стамбуле сохраняется опасность терактов и вооруженных столкновений, а также атмосфера политической напряженности, отметил МИД ФРГ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва в стамбульском районе Фатих погибли 10 человек. По предварительным данным, 15 человек получили ранения разной степени тяжести. Среди них есть туристы из Германии.