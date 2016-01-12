Стамбул, Турция, 12 января, 2016, 14:00 — ИА Регнум. Экстренное совещание будет собрано премьер-министром Турции Ахметом Давутоглу после мощного взрыва, прогремевшего сегодня, 12 января, в центре Стамбула, передает телеканал CNN Turk.

aujourdhuilaturquie.com Ахмет Давутоглу

Давутоглу уже выслушал доклад министра внутренних дел Турции Эфкана Ала. Руководство Турции повысило уровень террористической угрозы в стране.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва в стамбульском районе Фатих погибли 10 человек. По предварительным данным, 15 человек получили ранения разной степени тяжести.

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