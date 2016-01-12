Москва, 12 января, 2016, 13:32 — ИА Регнум. Банк России повысил официальный курс доллара США на среду, 13 января, говорится в сообщении банка.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Доллар США вырос на 65,34 копейки до 76,6041 рубля. Официальный курс евро повышен на 62,82 копейки и составил 83,4372 рубля.

Ранее в ходе торгов на Московской бирже европейская валюта достигала максимальной отметки в 83,85 рубля, американская — 77,0410 рубля.