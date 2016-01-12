Симферополь, 12 января, 2016, 13:13 — ИА Регнум. После морозов до — 15 на новогодние праздники в Крыму потеплело до +15, на полуострове объявлено штормовое предупреждение. Ожидается усиление юго-западного ветра до 20−25 метров в секунду, что приведёт к закрытию Керченской паромной переправы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС Крыма.

Иван Айвазовский. Прибой у берегов Крыма. 1880

Во второй половине дня 12 января на полуострове ожидается местами сильный дождь. В МЧС прогнозируют возможное повышение уровня воды в реках, подтопление низин.

Крымчанам рекомендуют держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередачи, крупных деревьев. Спасатели просят воздержаться от походов в горы и от выхода в море в период штормового предупреждения.