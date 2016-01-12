Абуджа, 12 января, 2016, 13:08 — ИА Регнум. Внеочередной саммит Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК) может состояться в марте. Это произойдёт в том случае, если цена на нефть пробьет $35 за баррель. Такую информацию озвучил президент ОПЕК Эммануэль Ибе Качикву, сообщает Agence France-Presse.

all-pix.com Добыча нефти

«Мы говорили, что если цена пробьёт $35 за баррель, мы начнём рассматривать возможность внеочередного заседания», — сообщил Качикву.

Он обратил внимание, что уже в настоящий момент цена на нефть достигла такого низкого уровня, что встреча ОПЕК необходима.

В состав ОПЕК входят 13 стран: Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Венесуэла, Катар, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Алжир, Нигерия, Эквадор, Ангола и Индонезия. Штаб-квартира расположена в Вене.

Читайте также: ОПЕК разгромлена, персы идут на арабов. Что дальше?

Читайте также: Котировки Brent побили антирекорд 2004 года, опустившись почти на 9%