Москва, 12 января, 2016, 13:05 — ИА Регнум. Отечественный фильм «Самый лучший день», премьера которого состоялась 24 декабря, за три недели проката в кинотеатрах стал самой кассовой игровой кинолентой в России. Караоке-комедия режиссера Жоры Крыжовникова и продюсера Тимура Бекмамбетова собрала свыше 640 млн рублей. Об этом сегодня сообщила кинокомпания Bazelevs.

Цитата из к/ф «Самый лучший день». реж Жора Крыжовников. 2015. Россия Петя Васютин

В настоящее время картину посмотрело уже более 2,4 млн людей, таким образом, в период с 24 декабря фильм собрал в прокате 642 млн рублей. Также известно, что после первого показала фильм стал популярен и у русскоязычных зрителей в странах СНГ, Германии, Австрии, Балтии, Франции, США, Бельгии и Израиле.

Жора Крыжовников поделился, что на показе в Нью-Йорке «атмосфера зашкаливала»: зрители пели, аплодировали, смеялись.

«Для них этот фильм — окно в Россию, и надо было видеть, с каким энтузиазмом они встречали каждую песню», — объяснил режиссер.

Как отмечается в сообщении Bazelevs, создатели фильма «Самый лучший день» придумали новый жанр кинематографии — караоке-комедию. Особенность этого жанра заключается в том, что режиссер продуманно «вкрапливал» музыкальные номера, так разбавляя игровые эпизоды.

Что касается музыкального репертуара, то в фильме звучат как песни группы «Фабрика», так и композиции Григория Лепса, и даже известнейшая песня Михаила Боярского «Спасибо за сына и за дочь». Некоторые эпизоды киноленты сопровождаются титрами с текстом композиций, поэтому зрители, находясь прямо в зале кинотеатра, могут подпевать главным героям.

По словам Крыжовникова, эффект караоке, бесспорно, сработал. Режиссер также поделился тем, что сам долго не мог поверить в то, что у совершенно незнакомых людей в темном зале могло возникнуть желание, объединившись, спеть всем вместе.

«Такое предельно эмоциональное включение, выраженное пением, характерно для спортивных соревнований, но в кино это не было принято. Для меня это — высшая оценка нашей работы», — подчеркнул режиссер.

ИА REGNUM напоминает, в России премьера фильма «Самый лучший день» состоялась 24 декабря, а в мире днем позже. Караоке-комедия вышла под говорящим слоганом «Душа поет». В фильме роль сотрудника ДПС Пети Васютина исполнил Дмитрий Нагиев, роль Оли, невесты Васютина, сыграла Юлия Александрова. В картине также снимались Ольга Серябкина, Инна Чурикова, Михаил Боярский, Елена Яковлева, Владислав Ветров, Валентина Мазунина, Ян Цапник, Андрей Малахов и другие.