Ватикан, 12 января, 2016, 12:27 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск заявил о своей радости в связи со скорым визитом в Мексику, который планируется с 12 по 18 февраля. Во время своего визита Папа Франциск посетит штаты Мехико, Чьяпас, Мичоакан и Чихуахуа, сообщает Informador.mx.

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Напомним, что Мексика — вторая после Бразилии страна по числу верующих католиков. По данным переписи населения за 2010 год, католические верующие составляют 84% всех жителей страны.

Свою радость в связи с предстоящим визитом Папа Римский высказал после ежегодной встречи с дипломатами, аккредитованными в Ватикане, состоявшейся накануне в Царской зале Папаского дворца.

Главной темой своей ежегодной встречи с дипломатами Папа Франциск выбрал проблему миграции. В своей речи он подчеркнул, что мигранты представляют собой «огромный потенциал для культурного взаимообогащения», кроме того мигранты вносят большой «вклад в строительство экономической системы, производительность, межрелигиозный диалог».

«Принимающие мигрантов страны должны уважать их этническую, культурную и религиозную идентичность», — обратился Папа Римский к дипломатам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что визит Папы Римского Франциска в Мексику соберет в столице более 2 млн человек.