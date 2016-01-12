Пекин, 12 января, 2016, 12:23 — ИА Регнум. 12 января стало известно о приобретении китайским холдингом Dalian Wanda Group, который принадлежит Ван Цзяньлиню — самому богатому жителю КНР, состояние которого оценивается в $24,2 млрд, контрольного пакета акций американской кинокомпании Legendary Entertainment. Стоимость сделки составила $3,5 млрд.

kinostok.tv Legendary Pictures

На специальной пресс-конференции глава Dalian Wanda Group Ван Цзяньлинь заявил, что приобретение Legendary Entertainment позволит вывести кинематограф Китая на новый уровень.

Китайская компания была заинтересована в приобретении американской кинокомпании в первую очередь ради получения авторских прав на уже выпущенные картины.

Ван Цзяньлинь сообщил журналистам, что он намерен объединить Legendary Entertainment со своими компаниями в Китае, после чего обновленная кинокомпания будет выставлена на IPO, пишет «Сина синьвэнь».

В настоящий момент китайский холдинг Dalian Wanda Group является крупнейшим кинооператором в мире.

Dalian Wanda Group контролирует американскую сеть кинотеатров AMC Entertainment Holdings и австралийскую сеть Hoyt's Group. Ван Цзяньлиню также принадлежит Wanda Cinema Line — самая крупная сеть кинотеатров в Китае.

Миллиардера Ван Цзяньлиня интересует не только кинематографический рынок. К 2020 г. в Китае будут построены более 200 тематических парков развлечений, на строительство которых будет потрачено более $32 млрд.