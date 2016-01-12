Самара, 12 января, 2016, 12:17 — ИА Регнум. По данным Россельхознадзора по Самарской области, С 11 января по 12 января при проведении досмотра багажа и ручной клади пассажиров обнаружен 1 кг творога домашнего изготовления у граждан, прибывших авиарейсом из Узбекистана, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

avia.pro Аэропорт Курумоч. Самара

Выявленная продукция перевозилась через государственную границу РФ без документов, подтверждающих ее качество и безопасность, и, соответственно, не проходила ветеринарно-санитарную экспертизу.

С 10 по 11 января в ручной клади обнаружено 2,15 кг домашнего творога из Таджикистана, также не имеющего необходимых документов. С 28 декабря 2015 года по 10 января 2016 года досмотрено и не допущено к ввозу на территорию РФ 12 партий подконтрольных грузов (молоко и молочная продукция, мед и продукты пчеловодства, сырье животного происхождения) общим весом 14,4 кг, следующих без ветеринарных документов также из Узбекистана и Таджикистана.

Отметим, вся задержанная продукция подвергнута уничтожению в мусоросжигательной печи МАЭ «Курумоч».