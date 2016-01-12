Стамбул, Турция, 12 января, 2016, 12:18 — ИА Регнум. В результате взрыва на площади Султанахмет в Стамбуле получили ранения туристы из Германии, передает CNN.

jakarta-travel.ru Стамбул

Пострадавшие госпитализированы. Общее количество раненых неизвестно. Погибли два человека.

На месте происшествия находятся сотрудники полиции, спецслужб. На помощь раненым прибыли несколько машин скорой помощи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв прогремел сегодня, 12 января, в центре Стамбула.

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