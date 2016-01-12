Магас, 12 января, 2016, 12:04 — ИА Регнум. Железнодорожный круиз по регионам Северного Кавказа «Чайный экспресс» может получить субсидии из бюджета РФ. Об этом на встрече с главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым доложил председатель комитета республики по туризму Станислав Аристов. Как сообщили ИА REGNUM 12 января в пресс-службе главы региона, на железнодорожные круизы из федерального бюджета в качестве субсидий предоставят 50%, а оставшуюся сумму должен обеспечить сам регион.

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«В своём докладе я сказал о незаслуженно забытых туроператорами курортах Северного Кавказа. С целью привлечения туристов в этом году мы предложили усилить железнодорожные круизы, так называемые «гостиницы на колёсах», — заявил Аристов. По его словам, по итогам недавнего совещания в Сочи под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева, посвященном развитию туризма в России будет выделена субсидия на межрегиональные туры «Золотое кольцо», «Серебряное ожерелье», «Русские усадьбы», «Шёлковый путь», «Чайный путь», «Транссибирские магистрали» и «Восточное кольцо».

Так, проходящий через пять субъектов «Чайный экспресс» получит 50% в качестве субсидий из федерального бюджета, еще по 10% будут обязаны вложить все пять регионов, по которым проходит маршрут.

Для того чтобы получить эту квоту, необходимо привлечь с апреля по октябрь пять тысяч туристов. Ингушетия при этом должна будет внести два миллиона рублей. Окончательное решение по этому вопросу и утверждение соответствующих документов, по словам Аристова, запланировано на февраль.

Напомним, круизный поезд «Чайный экспресс» организован при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительств регионов СКФО и компании «Российские железные дороги». Маршрут туристического поезда проходит через Ингушетию, Чечню, Дагестан, Северную Осетию, Ставропольский край и Ростовскую область. Пассажиры «Чайного экспресса» в течение одного дня знакомятся с различными городами Северо-Кавказского региона. В стоимость путевки входят не только переезды, проживание в поезде и питание, но и экскурсии и посещение музеев. Главная идея проекта — возрождение путешествий на туристический поездах.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошлогодний туристический сезон Ингушетию посетили 25 тысяч человек, это на 20% больше, чем в 2014 году. Среди них около 800 туристов — гости из-за рубежа. В 2016 году власти региона рассчитывают на увеличение потока российских и иностранных туристов в республику до 40 тысяч человек.