Москва, 12 января, 2016, 11:42 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что проекта строительства газопровода «Южный поток» в настоящий момент не существует и переговоры о нем с Болгарией не ведутся.

gazprom.ru Газопровод «Южный поток»

«Он был прекращен. Следовательно, нет темы для переговоров», — заявил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января болгарская газета «Стандарт» сообщила со ссылкой на источники, что Россия и Болгария возобновили переговоры по проекту газопровода «Южный поток». Причиной реанимации проекта якобы стали осложнившиеся российско-турецкие отношения и рецессия китайской экономики.