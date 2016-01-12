Пекин, 12 января, 2016, 11:32 — ИА Регнум. В ходе раскопок в Китае археологи обнаружили в гробнице шестого китайского императора Цзин-ди династии Хань самый древний в мире чай, возраст листьев составляет около 2150 лет. Об этом сообщает The Independent.

clubcha.ru Чайная церемония

В Китайской академии наук ученые провели исследование, во время которого масс-спектрометрия подтвердила тот факт, что возраст найденных чайных листьев более двух тысячелетий.

На основании сделанного открытия ученые предполагают, что император Цзин-ди был истинным поклонником бодрящего напитка, потому что пожелал, чтобы даже «на том свете» он мог выпить любимый напиток.

Археологи отметили, что обнаруженные листья отвечают наивысшему качеству чая, так как были собраны исключительно раскрывающиеся чайные почки, что, в свою очередь, делает напиток очень насыщенным.

Помимо чая, в гробнице китайского правителя нашли рис, просо, глиняные статуэтки, керамических животных, оружие и несколько колесниц в натуральную величину, запряженных лошадьми.

ИА REGNUM напоминает, в 188−144 годах до нашей эры шестой по счету из династии Хань правитель Цзин Ди правил Китайской империей. Примечательно, что усыпальница императора была раскопана еще в 1990-х годах, однако только сейчас ученые выяснили, что кроме прочих предметов Цзин Ди взял с собой в загробную жизнь именно чай.