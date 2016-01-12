Москва, 12 января, 2016, 11:20 — ИА Регнум. Большинство жителей России оценивают ситуацию в стране положительно. 62% опрошенных расценивают ситуацию как нормальную, 12% считают её хорошей. Отрицательно ситуацию в стране оценили 16%. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Тем не менее отрицательная динамика наблюдается уже более чем полгода в индексе социальных настроений. По данным социологов, в последнем месяце прошедшего года индекс опустился до минимального значения в 2015 году.

Индекс социальных настроений является показателем того, как респонденты оценивают ситуацию в стране и в личной жизни. Для получения этого индекса опрашиваемым предлагался вопрос: «Как Вы в целом оцениваете ситуацию, сложившуюся в стране/ личной жизни?» При расчётах берётся разность между ответами «всё нормально», «всё отлично», «всё хорошо» и «всё плохо», «всё ужасно». В результате диапазон индекса социальных настроений может составить от — 100 до 100 пунктов.

По данным социологов, 52% опрошенных уверены, что «самые тяжелые времена еще впереди». 22% считает, что тяжёлые времена страна переживает уже сейчас.

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