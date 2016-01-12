Лондон, 12 января, 2016, 11:15 — ИА Регнум. Препарат от малярии, который выдают военным Великобритании, мог стать причиной возникновения галлюцинаций и проблем с психикой, сообщает Sky News.

anopheles.ru Комар

По словам бывшего военнослужащего ВМС Великобритании, который назвался именем Стив, от приема препарата Lariam, предназначенного для защиты от малярии, у него начались проблемы со здоровьем, а также развились психические нарушения, вплоть до суицидальных наклонностей.

«Это был просто кошмар. Так плохо мне еще никогда не было. Эти две недели на борту корабля. Я не мог есть, не мог спать. Я серьезно подумывал о суициде», — сказал он.

Большинство стран НАТО прекратили использование препарата Lariam, однако около 2,5 тыс. военных Великобритании по-прежнему получают по таблетке лекарства в неделю.

Стив не единственный военный, который страдал от побочных эффектов препарата. Так, например, генерал-майор Алистер Дункан, когда-то командовавший британскими силами в Боснии, а затем занимавший должность начальника штаба миссии ООН в Сьерра-Леоне, последние 10 месяцев находится в блоке интенсивной терапии, страдая от серьёзных нарушений психики. Они, по мнению его жены, могут быть связаны с приемом препарата Lariam. Автомобиль, в котором находился военный, был взорван в Боснии, в результате у Дункана развился посттравматический синдром, тем не менее, считает супруга военного, прием препарата усугубил синдром.

Против Оборонного ведомства Соединенного Королевства может быть подан судебный иск. Филипп Такмен, адвокат, представляющий нескольких бывших военнослужащих, заявил: «Мы знаем, что на жизнях и карьерах людей был поставлен крест из-за побочных эффектов препарата. Эти люди хотели бы услышать извинения». Он также призывает Минобороны пересмотреть свое отношение к Lariam и создать ему альтернативу.

В Минобороны Великобритания выступили в защиту препарата, отметив: «Ни один препарат от малярии не лишен побочных эффектов, однако важно, чтобы мы защищали наших военных от этой потенциально смертельной болезни при развертывании их там, где есть риск их заражения».

Тем не менее из-за участившихся случаев возникновения побочных эффектов от приема препарата Минобороны страны начало свое расследование.