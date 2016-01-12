Кемерово, 12 января, 2016, 11:13 — ИА Регнум. «На окне одного из автобусов, курсирующих по маршруту 35а, попалась вот такая рекламка. Гражданин на рекламке — некий Йозеф Геббельс. А трудился гражданин Геббельс министром пропаганды нацистской Германии», — пишет на своей странице в социальной сети сотрудник новокузнецкой телекомпании ТВН Стас Блинов.

vk.com Новокузнецкая фирма использовала в рекламе образ нацистского пропагандиста

Напомним, Йозеф Геббельс был рейхсминистром народного просвещения и пропаганды Германии в 1933—1945 годах, имперским уполномоченным по тотальной военной мобилизации, а также рейхсканцлером Германии.

«Невыразимо прекрасен в данном контексте слоган рекламируемой организации. «Заслуженное доверие». А лозунг «Мы знаем законы» вообще ставит под сомнение компетентность данной компании», — заключил Стас Блинов.