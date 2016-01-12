Ярославль, 12 января, 2016, 11:02 — ИА Регнум. В Ярославле завершилась реорганизация районных администраций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля. С нового года муниципальные служащие Кировского и Ленинского районов трудятся в одном здании на улице Советской, 80. Их коллеги из Красноперекопского и Фрунзенского районов работают на Московском проспекте, 107. Формально деление на районы в городе осталось прежним, но теперь четырьмя районами руководят две объединенные администрации.

ИА REGNUM

Бюджетная экономия от такой оптимизации, по словам заместителя мэра Ярославля по вопросам местного самоуправления Вячеслава Гаврилова, составила 23 млн руб. в год. Это только экономия фонда заработной платы. Сокращено было 63 единицы.

«Под сокращение попали парные должности, сами главы, их заместители, ряд начальников отделов, технический персонал. Раньше в администрациях Кировского и Ленинского районов работало 105 человек, теперь 73, во Фрунзенской и Красноперекопской 115 сотрудников, осталось 84. Кого мы не смогли трудоустроить в другие места, получат компенсацию: три среднемесячных заработка. Сокращения прошли безболезненно, судебных исков не было, мы старались сохранить наиболее профессиональные кадры», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов.

У четырех ярославских районов теперь 2 главы. Объединенную администрацию Кировского и Ленинского районов возглавил Александр Белозеров. Он до этого 2 года возглавлял Кировский район. Администрацией Фрунзенского и Красноперекопского районов теперь руководит Андрей Удальцов, возглавлявший Фрунзенский район.

Бывший глава Красноперекопского района Борис Гидулянов теперь работает на аналогичной должности в Заволжском районе. А вот глава Ленинской администрации Андрей Зотов, должность которого упразднена, пока без работы. Но в мэрии не исключают, что ему найдется место в центральном аппарате администрации города.

Здание Красноперекопской администрации осталось в собственности города. В ближайшие 2 месяца туда переедет департамент городского хозяйства. Здание самого департамента на улице Андропова и здание Кировской администрации на Республиканской будут проданы.

Новых объединений районных администраций в Ярославле не ожидается. Зато в самой мэрии реорганизации, вероятно, продолжаться. В частности, возможно объединение структур в сфере имущественных отношений и потребительского рынка.