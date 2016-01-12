Пекин, 12 января, 2016, 10:57 — ИА Регнум. На очередной пресс-конференции официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Хун Лэй заявил, что Пекин очень обеспокоен нарастанием напряженности на Ближнем Востоке, власти КНР сделают все возможное для стабилизации ситуации.

Нам нужна помощь от армии и от военных! Плакат КНР

11 января в Исламабаде прошли четырехсторонние переговоры по Афганистану. КНР и США выступают наблюдателями в процессе урегулирования политического кризиса в Афганистане. Дэн Сицзюнь — официальный представитель КНР на этих переговорах, сообщил, что стороны значительно продвинулись в процессе урегулирования конфликта.

По мнению Дэн Сицзюня, китайская сторона стремится создать благоприятные условия для продвижения афганского процесса примирения, которое возможно только при уважении суверенитета Афганистана. Председатель комитета обороны Пакистана Мушахид Хусейн заявил, что присутствие Китая на переговорах является ключевым, лишь Пекин способен помочь политическим силам в Афганистане прийти к общему решению.

По мнению вице-президента Китайского института международных исследований Дун Маньяня, Афганистан является очень важным соседом Китая, Пекин очень заинтересован в мирном и стабильном развитии Афганистана, пишет «Синьхуа».

Переговоры в Исламабаде направлены на помощь в разрешении политического кризиса в Афганистане. Первые мирные переговоры между Кабулом и талибами, в которых США и КНР участвовали в качестве наблюдателей, прошли в июле 2015 г. в Пакистане. Тогда переговоры зашли в тупик из-за известия о гибели одного из лидеров талибов Муллы Омара.