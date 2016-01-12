Рубцовск, Алтайский край, 12 января, 2016, 10:51 — ИА Регнум. «Найдите виновных в смерти моей дочери Захаровой Ариадны», — так обозначена петиция, под которой на сайте https://www.change.org подписались уже более 1 тыс. человек. Речь идет о трагическом случае, произошедшем 1 мая 2015 года в Рубцовске с двухлетней дочкой рубцовчанина Дмитрия Захарова. В тот день она погибла при весьма странных обстоятельствах.

Дмитрий Захаров Дочка рубцовчанина Дмитрия Захарова, погибшая в мае 2015 года при странных обстоятельствах

«Около 10 часов вечера она кушала мороженное, испачкалась, ее отнесли к раковине чтобы умыть и помыть ручки. Поставили ее на табурет около раковины, придерживая, стали умывать. Помыли правую ручку, потом левую, умыли. Начали вытирать лицо ей, при этом дочь, облокотившись на раковину грудью, пыталась дотянуться до воды. Как только она дотянулась до воды — тело дочери обмякло. Она повисла у жены на руках, при этом изо рта побежала слюна. Жена тут же дотронулась до раковины и почувствовала удар током», — поясняет в петиции Дмитрий Захаров.

По его словам, реанимационные мероприятия и прибывшие вскорости медики помочь не смогли.

«Вызвали скорую помощь, в это время делая дочери непрямой массаж сердца. Скорая приехала быстро, оказывала медицинскую помощь, но дочь не приходила в сознание, и сердце ее постоянно останавливалось… и снова, и снова сотрудники пытались ее реанимировать. Доставили в реанимацию, где через 20 минут моя дочка, не приходя в сознание, умерла», — рассказывает Дмитрий Захаров.

Он также отмечает, что следствие по делу о гибели ребенка велось почти 8 месяцев.

«Были рассмотрены многие причины, такие как: повреждение проводки в квартире, отматывание электричества другими жильцами дома, неисправная электроплита, даже удар молнии в дом, но все это опровергли», — поясняет рубцовчанин.

В своей петиции он написал о том, что следователи в итоге остановились на версии с «утечкой электричества» из-за ветхости дома.

«…дом был построен в 1972 году и по строительным ГОСТАам, действовавшим в то время, электроснабжение дома осуществлялось по двухжильным проводам (фаза и ноль). В настоящее время потребление электроэнергии многократно возросло, электрическая проводка не менялась с момента постройки дома, это приводит к перегреву проводов, старению и разрушению изоляции. И вполне возможно, что происходит утечка электрического тока через нарушенную изоляцию питающих проводов как в квартирах данного дома (в любой из них), так и в общедомовых помещениях (подвал, площадки в подъезде). А так как в данном доме не имеется заземляющего контура, то с большой долей вероятности имел место вынос электрического потенциала на металлическую поверхность раковины любым независимым путем от провода с поврежденной изоляцией. Так как система выравнивания потенциалов в данном доме не предусмотрена, то появление разности потенциалов вполне возможно даже на таких элементах конструкции, как водопроводная труба, канализационная труба, батарея отопления и прочее. Не имеет значения, в какой части дома произошел вынос электрического потенциала, так как по металлическим конструкциям утечка тока по этой причине может иметь место в любой квартире дома», — цитирует Дмитрий Захаров предварительное заключение следствия.

По его словам, в настоящее время дело закрыто и никто не наказан. На вопрос «Кто виноват в смерти ребенка?» Дмитрию Захарову, по его словам, ответили прямо: «Никто. Дом ведь старый, проводку не поменяешь».

В своем публичном обращении убитый горем отец задается вопросом: «Каждый из вас по сто раз за день подходит к своей раковине по тем или иным причинам. Каждый раз перед тем, как к ней подойти, вы думаете, что вас может убить? Нет! И я так не думал, и ребенок мой не знал, что кушает мороженное последний раз, что моет ручки последний раз, что видит родителей последний раз, и что я до конца своей жизни буду плакать и проклинать этот день. Почему, если известно, что в этом доме опасно жить, власть не предупреждает нас? Почему, если невозможно переделать проводку и от этого могут гибнуть дети — не признать этот дом аварийным? А если возможно, то почему не делают, допуская такие случаи, относясь халатно? Почему я потерял своего ребенка из-за чьей то халатности?»

Дмитрий Захаров очень надеется, что петиция поможет в этой ситуации найти виновных и наказать их по всей строгости. Ведь, судя по заключению следствия, трагедии могут повториться.