Красногорск, 12 января, 2016, 11:05 — ИА Регнум. В Подмосковье окончательно утвердили списки домов, которые отремонтируют в 2016 году. Всего в программе капремонта примут участие более 3 тысяч строений. Общий объем фонда капитального ремонта на 2016 год — более 10 млрд рублей. Начать ремонт планируется в июне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Капитальный ремонт

Капитальный ремонт в Московской области затронет более 2 тыс. домов по планам 2016 года, и еще около тысячи строений, оставшихся с 2015 года. Как поясняют в министерстве, ремонт на текущий год перенесли для объектов, на которые не были проведены конкурсные работы или были проведены, но их не успели реализовать из-за погодных условий. Общий объем фонда капитального ремонта на 2016 год — более 10 млрд рублей, еще около 5 млрд рублей перенесут из фонда прошлого года.

На сегодняшний день уже начата разработка проектно-сметной документации. К непосредственным работам планируется приступить с июня.

«Министерство ЖКХ Московской области проанализировало предыдущий опыт и пришло к выводу, что проблемы со сдачей объектов были связаны с тем, что проектно-сметная документация разрабатывалась параллельно капитальному ремонту. Сейчас решено подобных фактов не допускать», — подчеркнули в областном министерстве.

«Лучше ремонтировать меньше, но качественнее. Большая часть строений будет приведена в порядок по принципу три элемента плюс один: фасад, кровля, инженерные сети и еще дополнительный элемент — это может быть ремонт подъезда, замена лифта и так далее. То есть, заходя в дом, рабочие будут приводить в порядок не только одну, самую нуждающуюся в ремонте систему, но весь дом целиком. Такой подход подразумевает одновременный ремонт не менее трех систем доме, что и затраты подрядчиков уменьшит, и дискомфорт жителей», — заявлял ранее министр ЖКХ региона Евгений Хромушин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фонд капитального ремонта отошёл в ведение министерства ЖКХ Московской области с 1 декабря 2015 года, до этого все работы по капремонту курировал региональный минстрой.

С 2016 года минимальный взнос за капремонт составляет 8,3 рублей за квадратный метр собственности. Как ранее отметил замминистра строительного комплекса области Алексей Смирнов, прежней суммы в 7,3 рубля недостаточно, так как она не полностью покрывает те затраты, которые нужно понести. За 9 месяцев 2015 года на программу капремонта домов в Подмосковье региональному оператору было передано свыше 10 млрд руб. взносов.

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