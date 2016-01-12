Калуга, 12 января, 2016, 10:26 — ИА Регнум. Специальные пункты по оказанию помощи участникам дорожного движения созданы из-за резкого ухудшения погоды на трассах федерального значения Калужского региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении ГИБДД УМВД России.

Фото Главного управления МЧС России по Калужской области

По информации ведомства, пункты обогрева водителей оборудованы на 174-м км автодороги М-3 «Украина» у поворота на Калугу, на 270-м километре у поселка Думиничи и в окрестностях деревни Доброе — на 107-м километр федеральной автотрассы.

По данным Калужского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 января Калужскую область ждет потепление, которое будет сопровождаться сильными снегопадами и усилением ветра. Местами его порывы будут достигать 15−20 метров в секунду. Ночью мороз был в пределах минус 19−14°С, днем ожидается минус 7−2°С. На дорогах гололедица. Не исключены снежные заносы.