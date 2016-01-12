Аэрофлот отменил 28 рейсов из-за неблагоприятного прогноза погоды в Москве
Москва, 12 января, 2016, 10:27 — ИА Регнум. Неблагоприятный прогноз погоды в Москве стал причиной отмены 28 авиарейсов российской компании «Аэрофлот». 14 рейсов отменены из аэропорта «Шереметьево», 14 рейсов — отменены в обратном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Аэрофлот».
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Взлетная полоса
Список отменённых рейсов из Шереметьево:
- SU1186/1187 Шереметьево — Волгоград — Шереметьево
- SU1194/1195 Шереметьево — Казань — Шереметьево
- SU1340/1341 Шереметьево — Нижний Новгород — Шереметьево
- SU1442/1443 Шереметьево — Иркутск — Шереметьево
- SU1480/1481 Шереметьево — Красноярск — Шереметьево
- SU1548/1549 Шереметьево — Новосибирск — Шереметьево
- SU1832/1833 Шереметьево — Минск — Шереметьево
- SU2102/2103 Шереметьево — Рига — Шереметьево
- SU2132/2133 Шереметьево — Стамбул — Шереметьево
- SU2304/2305 Шереметьево — Франкфурт — Шереметьево
- SU2594/2595 Шереметьево — Мюнхен — Шереметьево
- SU261/2453 Шереметьево — Париж — Шереметьево
- SU1394/1219 Шереметьево — Пермь — Шереметьево
- SU1238/1235 Шереметьево — Уфа — Шереметьево
В авиакомпании уточнили, кто пассажиры отмененных рейсов будут перевезены последующими рейсами. Изменено время вылета ещё 14 рейсов. В том числе, перенесены рейсы в Прагу, Ереван, Тель-Авив.
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