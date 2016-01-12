Москва, 12 января, 2016, 10:27 — ИА Регнум. Неблагоприятный прогноз погоды в Москве стал причиной отмены 28 авиарейсов российской компании «Аэрофлот». 14 рейсов отменены из аэропорта «Шереметьево», 14 рейсов — отменены в обратном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Аэрофлот».

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Список отменённых рейсов из Шереметьево:

SU1186/1187 Шереметьево — Волгоград — Шереметьево

Шереметьево — Волгоград — Шереметьево SU1194/1195 Шереметьево — Казань — Шереметьево

Шереметьево — Казань — Шереметьево SU1340/1341 Шереметьево — Нижний Новгород — Шереметьево

Шереметьево — Нижний Новгород — Шереметьево SU1442/1443 Шереметьево — Иркутск — Шереметьево

Шереметьево — Иркутск — Шереметьево SU1480/1481 Шереметьево — Красноярск — Шереметьево

Шереметьево — Красноярск — Шереметьево SU1548/1549 Шереметьево — Новосибирск — Шереметьево

Шереметьево — Новосибирск — Шереметьево SU1832/1833 Шереметьево — Минск — Шереметьево

Шереметьево — Минск — Шереметьево SU2102/2103 Шереметьево — Рига — Шереметьево

Шереметьево — Рига — Шереметьево SU2132/2133 Шереметьево — Стамбул — Шереметьево

Шереметьево — Стамбул — Шереметьево SU2304/2305 Шереметьево — Франкфурт — Шереметьево

Шереметьево — Франкфурт — Шереметьево SU2594/2595 Шереметьево — Мюнхен — Шереметьево

Шереметьево — Мюнхен — Шереметьево SU261/2453 Шереметьево — Париж — Шереметьево

Шереметьево — Париж — Шереметьево SU1394/1219 Шереметьево — Пермь — Шереметьево

Шереметьево — Пермь — Шереметьево SU1238/1235 Шереметьево — Уфа — Шереметьево

В авиакомпании уточнили, кто пассажиры отмененных рейсов будут перевезены последующими рейсами. Изменено время вылета ещё 14 рейсов. В том числе, перенесены рейсы в Прагу, Ереван, Тель-Авив.

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