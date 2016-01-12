Астрахань, 12 января, 2016, 10:10 — ИА Регнум. Проект строительства Северного обхода Астрахани приобретает реальные очертания: разработка документа на сегодня находится в завершающей стадии. Между тем, дата начала возведения объекта пока не озвучивается. Как пояснили в областном министерстве строительства и дорожного хозяйства, решение о начале строительства обхода будет принято с учетом финансовой поддержки из федерального бюджета.

astra-avtodor.ru Будущий мост через реку Волга в Астрахани

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В объект необходимо будет вложить значительную сумму. Строительство обхода специалисты оценивают порядка в 23 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный минстрой. Между тем, пока неизвестно, когда поступят бюджетные средства из госказны. На данный момент пока нет сведений даже о готовности выделения средств из федерального бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках строительства Северного обхода Астрахани помимо автомобильной дороги, транспортной развязки на правом берегу реки Волга и двух транспортных развязок на левом берегу планируется возведение двухъярусного моста через Волгу, общая протяженность которого превысит 1,8 тыс. метров. Он станет третьим в городе мостом, соединяющим два берега. Движение в сторону Москвы будет осуществляться по нижнему ярусу, а по верхнему — в сторону Атырау. Введение объекта в эксплуатацию позволит сократить расстояния поездок между берегами до 10−12 км, а для транзитного транспорта — до 15−20 км. Протяжённость обхода составит более 12 километров.

Добавим, что необходимость строительства обхода очевидна. В настоящее время через Астраханскую область, по территории которой пролегает международный транспортный коридор «Север-Юг», ежесуточно проходят свыше 10,5 тыс. автомобилей. А к 2025 году эта цифра может увеличиться втрое — до 35 780 автомобилей в сутки. Но уже сейчас астраханская автодорожная сеть подчас не справляется с транспортным потоком на подходе к Астрахани, значительно возросшим из-за увеличения внешнеторговых перевозок со странами Прикаспия и ШОС.

Автодорога «Северный обход города Астрахани» соединит северный и северо-западный промышленные узлы областного центра, обеспечит дополнительный и более удобный выход на трассу М-6 для Заболдинского, Межболдинского планировочных районов и части Завокзального и Центрального районов Астрахани.