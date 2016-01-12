Барнаул, 12 января, 2016, 10:10 — ИА Регнум. Избитая фраза «Дорог в России нет, есть только направления» впервые за много лет стала актуальна для Барнаула не летом, а зимой. «Направления» в краевом центре образовались из-за наледи и ям. Колеи, возникшие из-за начищенного снега и перепадов температур, буквально выбрасывают автомобили на обочину.

ГТРК «Алтай» Пассажирский автобус, перевернувшийся в Барнауле 5 января

Губернатор Алтайского края Александр Карлин признает, что организация работ по расчистке дорог от снега относится к числу первоочередных задач, решением которых должны заниматься власти города. Однако глава края видит в этом вопросе только одно «узкое место». По его мнению, возникло оно «при распределении обязанностей по расчистке въездов во внутридворовые территории».

«Работа в целом организована. Приобретено немало новой техники, которая работает на улицах. Но есть одно «узкое место»: между коммунальными службами города и управляющими компаниями возникают вопросы при распределении обязанностей по расчистке въездов во внутридворовые территории. Просил бы эти вопросы отрегулировать: чья это ответственность, за чей счет каждая конкретная территория должна убираться. Иногда речь идет о нескольких десятках метров, но они создают ощущение дискомфорта, и мы получаем справедливые жалобы от населения. Этого допускать нельзя. Мы проводим огромный объем работы, и такие мелочи иногда принижают оценку в глазах населения нашей общей большой и серьезной работы», — такие слова губернатора Александра Карлина приводят тележурналисты проекта «Наши новости».

Новый глава администрации Барнаула Сергей Дугин, который провел сегодня, 12 января, свое первое еженедельное совещание руководителей городских служб, известил о том, что с начала нового года барнаульские дорожные службы работают в круглосуточном режиме. На улицы выходило до 60 единиц техники, с улиц вывезено почти 23 тыс. куб. м снега, рассыпано 3 тыс. тонн песчано-соляной смеси.

«Особое внимание уделяется устранению наледи и колейности», — информирует официальный сайт барнаульской мэрии.

Несмотря на эти отчеты, ситуация на дорогах Барнаула продолжает оставаться напряженной. Причем сложная обстановка наблюдается не только на периферийных улицах, но и на главных магистралях краевой столицы.

Внушительные ямы приходится объезжать на Павловском тракте, пр. Строителей, пр. Красноармейский, а также на Старом мосту. В «направления» с однополосным движением из-за плохо очищенных обочин дорог превратились отдельные участки улиц Северо-Западная и Антона Петрова. Затруднен проезд по пр. Ленина от ул. Северо-Западной до пр. Космонавтов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ледяная колея стала причиной, по которой 5 января 2016 года на Лесном тракте перевернулся пассажирский автобус.