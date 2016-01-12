Санкт-Петербург, 12 января, 2016, 10:09 — ИА Регнум. На уборке улиц Петербурга от снега утром во вторник работает 533 единицы техники, еще 360 машин дежурят на случай усиления снегопада. Об этом сегодня, 12 января, сообщили ИА REGNUM в городском комитете по благоустройству.

ap-st.ru Уборка снега

Там, где не справляется или не может работать техника, ей помогают около 1 тысячи специалистов с ручным инструментом. В данном случае речь не идет о дворниках, работающих на уборке дворовых и придомовых территорий.

«При ухудшении погодных условий число машин и специалистов ручного труда на улицах возрастет, — обещают чиновники. — При необходимости к работам по уборке снега по договорам с предприятиями будут привлечены еще 1035 единиц техники».

Напомним, циклон принес в Петербург снег и порывистый ветер до 18 м/с. Ожидаемая высота снежного покрова в Петербурге за двое суток составит до 30 см, в Ленобласти — до 50 см. Утром и днем на дорогах ожидается сложная обстановка — снежные заносы, снежный накат. Пик непогоды еще впереди: он ожидается вечером 12 января и в ночь на 13 января.

Как пояснили в комитете по благоустройству, с началом снегопада дорожники обработали улицы песко-соляной смесью, чтобы предотвратить образование наката и скользкости. Затем специальные машины, идущие колонной, сметают снежную кашицу в сторону полуметровой зоны у бордюрного камня. При необходимости обработка дорог от наледи повторяется.

«Когда снежный вал достигает 30−50 см, на улицы выходит техника, которая расчищает перекрестки, карманы для заезда общественного транспорта, пешеходные переходы, парковки и так далее. Следующая стадия работ — вывоз снега и финишная очистка улиц», — объяснили технологию специалисты ведомства, добавив, что в затяжные снегопады цикл «посыпка-подметание» может повторяться много раз.

Управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти просит водителей быть особо внимательными в условиях снегопада и плохой видимости: соблюдать дистанцию и безопасную скорость, не предпринимать рискованных маневров. К осторожности на улицах и дорогах призывают и специалисты МЧС.

Десять снегоплавильных пунктов в Петербурге уже подготовлены к приему большого количества снега — до 60 тыс. кубометров в сутки. Снег также будет вывозиться на шесть снегоприемных пунктов, где будет складироваться в ожидании утилизации.

Как сообщало ИА REGNUM, утренний снегопад уже привел к десяткам ДТП на дорогах и вызвал большие заторы. Уровень пробок в Петербурге оценивается в 8−9 баллов из 10 возможных.