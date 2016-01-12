Вашингтон, 12 января, 2016, 10:03 — ИА Регнум. Отдел по координации планетарной обороны появился в NASA. Главная задача нового подразделения Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства заключается в защите Земле от космических угроз. Об этом в январе сообщалось на новостном портале NASA.

masseffect.wikia.com Орбита Земли

Как говорится в сообщении на сайте агентства, каждый год ученые обнаруживают примерно 1,5 тысячи космических околоземных тел. В настоящее время специалистами уже обнаружено более 13,5 тысячи объектов разных размеров и масс, которые находятся в околоземном пространстве.

Таким образом, отдел по координации планетарной обороны будет контролировать все проекты NASA, которые нацелены на поиски и изучение небесных объектов, в частности, астероидов и комет, которые пролетают вблизи орбиты Земли. Также новое подразделение будет координировать ответы на потенциальные угрозы, которые могут поступать из космоса. Согласно публикациям американских СМИ, для защиты от астероидов не исключается использование направленных ядерных взрывов.

Одной из причин, по которой был создан отдел, сообщают в NASA, является падение в феврале 2013 года метеорита в Челябинской области. Поэтому еще на прошлой неделе в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства приняли решение о создании этого подразделения. Известно, что главным специалистом проекта стал Линдли Джонсон, ранее ученый был главой программы NASA по слежению за околоземными объектами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что эксперты NASA провели исследования и подсчитали, что к 2075 году из-за критического таяния ледников на Земле может произойти потоп, вследствие которого под водой могут оказаться Токио, Амстердам, Лондон и часть США.

Чтобы сделать такой вывод, ученые сначала собрали и проанализировали всю необходимую информацию, после чего ввели данные в суперкомпьютер, который и предрек Земле такое возможное будущее.