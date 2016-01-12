Пекин, 12 января, 2016, 09:46 — ИА Регнум. 11 января в Пекине состоялась очередная встреча специалистов по охране окружающей среды, посвященная проблеме ухудшения экологической обстановки в Китае. Министр охраны окружающей среды КНР Чэнь Цзинин назвал отопление углем главной причиной ухудшения качества воздуха в столичном регионе.

nastol.com.ua Уголь

Представитель Национального бюро по охране окружающей среды Фан Ли заявил, что снижение потребления угля позволит значительно улучшить экологическое состояние Пекина. Фан Ли сообщил, что более 60% загрязнения воздуха вызвано именно сжиганием угля. На встрече стало известно, что к 2020 г. в Пекине и его окрестностях все угольные печи будут заменены на электрические и газовые. В 2017 г. будут закрыты все угольные котельные в районах Чаоян, Хайдянь, Фэнтай и Шицзиншань. В конце 2015 г. были заменены отопительные системы в пекинских районах Дунчэн и Сичэн, что положительно сказалось на экологической обстановке в столице КНР, пишет «Жэньминь жибао».

Министр охраны окружающей среды КНР Чэнь Цзинин заявил, что правительство приложит все усилия для сокращения потребления угля и улучшения качества воздуха в столичном регионе. Защита экологии страны стала ключевым пунктом в XIII пятилетнем плане развития КНР (2016−2020).