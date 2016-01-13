Берлин, 13 января, 2016, 09:03 — ИА Регнум. Это раньше считалось, что о чем бы люди ни говорили, речь всегда идет о деньгах. Теперича не то, что давеча: о чем бы ни говорили политики на Западе, речь всегда идет о России и Путине.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

«Опасная» Россия и «удручающий» немецких бюргеров Владимир Путин — неполный список тем для разговоров в Германии, которые анализировал обозреватель ИА REGNUM Владимир Козловский.

Послушаешь, почитаешь, и складывается ощущение, что президент России — корень всех бед современной Европы. А самое ужасное заключается в том, что на него начинают равняться некоторые члены Евросоюза!

Тем временем рентабельность фермерского бизнеса в Германии из-за взаимных санкций упала на треть. Интересно, канцлер Меркель, идя на поводу у заокеанского патрона, ради удушения России в объятиях санкций готова до конца разорить своего производителя?

Подробности читайте здесь: ФРГ: Польша напоминает авторитарную, узколобую путинскую Россию

Все статьи автора: Владимир Козловский