Санкт-Петербург, 12 января, 2016, 09:37 — ИА Регнум. Как и прогнозировали синоптики, в Петербурге в ночь на вторник, 12 января, начался снегопад, который усилился с наступлением утра. В связи с этим резко осложнилась дорожная ситуация.

meteovesti.ru Снегопад

Ухудшение погоды связано с прохождением в регионе циклона, несущего обильные осадки и порывистый ветер до 15−18 м/с. Ожидаемая высота снежного покрова в Петербурге за двое суток составит до 30 см, в Ленобласти — до 50 см. Дорожные службы города и области приведены в состояние повышенной готовности. Сотрудники МЧС просят граждан соблюдать осторожность.

Снегопад уже привел к десяткам дорожно-транспортных происшествий в Петербурге и пригородах. Сервис «Яндекс. Пробки» оценивает ситуацию на дорогах на 9 баллов из 10 возможных. Особенно сложная ситуация — на подъездах ко всем мостам через Неву и в центре города.

Например, на Октябрьской набережной в сторону моста Александра Невского длина пробки составляет почти 3 километра, а скорость движения в ней не превышает 2 км/ч. Затор на проспекте Энгельса и Большом Сампсониевском проспекте достигает 4 километров, здесь ситуация дополнительно осложняется дорожными работами. От Красного Села в сторону Петербурга пробка растянулась на целых 7 километров. Тут также произошло несколько ДТП, снизив скорость движения до 3 км/ч. С трудом движутся Московский проспект, Заневский проспект, Витебский проспект и многие другие магистрали.

Тем временем синоптики отмечают, что самая сильная стадия снегопада еще впереди — она придется на вечер 12 января и ночь на среду, 13 января. Ожидаются метель, на дорогах — снежные заносы и снежный накат.