Ивдель, Свердловская область, 12 января, 2016, 09:28 — ИА Регнум. Поисково-спасательная операция на перевале Дятлова в Свердловской области займёт не менее шести суток. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

2r.ru Перевал Дятлова

Сегодня в 10:00 по местному времени (08:00 мск) группа уже выехала на перевал. Вначале из Ивделя они доберутся до посёлка Вижай, а затем на снегоходах поедут непосредственно на перевал. Всего в группу входят три спасателя и представитель Следственного комитета. Им предстоит пройти путь в 280 километров, из которых 80 планируется преодолеть уже сегодня. Связь с ними поддерживается по спутниковому телефону.

К настоящему времени погода на перевале Дятлова улучшилась — температура воздуха составляет минус 20 градусов, а сила ветра всего два метра в секунду. Осадков нет. Напомним, к моменту обнаружения на перевале тела неизвестного мужчины мороз достигал ниже минус 30, а сила ветра была порядка 30 метров в секунду. По словам экспертов, это смертельно опасно для неподготовленного туриста.

Напомним, тело мужчины в палатке на перевале Дятлова было обнаружено группой пермских туристов. На вид ему около 50 лет. В МЧС он зарегистрирован не был.