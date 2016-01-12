Майнц, Германия, 12 января, 2016, 09:23 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила против закрытия границ как меры по защите от наплыва мигрантов. Об этом она заявила на бизнес-форуме в Майнце, сообщает Daily Mail.

t13.cl Беженцы в Европе

По ее мнению, европейский рынок сильно пострадает, если границы будут закрыты. «Никто не должен вести себя так, будто бы существует единая валюта при отсутствии возможности достаточно простого пересечения границ», — сказала Меркель.

Канцлер подчеркнула, что к наплыву беженцев Европа оказалась не готова: «еще не налажен порядок, контроль, который должен быть».