Пекин, 12 января, 2016, 09:23 — ИА Регнум. В Китае спущен на воду один из самых больших в мире кораблей береговой охраны. Судно 3901 успешно проходит испытания и в ближайшее время заступит на боевое дежурство.

baidu.com Судно 3901 проходит испытания

Водоизмещение корабля составляет 12 000 тонн, на его вооружении стоит 76-мм орудие, а также зенитное вооружение.

Китай стал устанавливать системы вооружения на суда береговой охраны совсем недавно, ранее все их корабли не имели вооружения и оснащались лишь водометами.

Исследователь Китайского института морских технологий и экономики Лю Бин сообщил, что корабль 3901 является уникальной китайской разработкой. Являясь одним из самых крупных в мире, корабль способен переходить на дальние расстояния, находиться на дежурстве длительное время в любых погодных условиях. Новое судно способно нести вертолет, что позволяет команде корабля участвовать в спасательных операциях с воздуха.

Первый корабль этого проекта — 2901 уже заступил на дежурство в Восточно-Китайском море. Корабль береговой охраны 3901 будет направлен в акваторию Южно-Китайского моря, пишет «Чжунго жибао».

В Южно-Китайском море находится архипелаг Спратли — спорная территория между Вьетнамом, КНР, Тайванем, Малайзией, Филиппинами и Брунеем. Пекин неоднократно заявлял, что считает эти территории «исконно китайскими» и не допустит провокаций в акватории Южно-Китайского моря.