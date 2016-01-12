Белград, 12 января, 2016, 09:16 — ИА Регнум. 12 января вице-премьер России Дмитрий Рогозин сообщил, что днем ранее встретился с лидером и основателем Сербской радикальной партией Воиславом Шешелем. В своем микроблоге в Twitter политик также опубликовал видео с мероприятия.

srpskaradikalnastranka.org.rs Сербская радикальная партия

«Встреча с ветераном сербской политики Воиславом Шешелем. Теперь он не в Гааге. Теперь он в Белграде», — отметил Рогозин в подписи к видео.

Само видео было опубликовано в понедельник, 11 января, на канале на YouTube Воислава Шешеля. На трехминутной записи показана встреча политиков, где они обсудили важные проблемы, касающиеся как российско-сербских отношений, так и геополитики, в частности, вопрос евроинтеграции страны.

Рогозин привез в подарок Шешелю несколько шкатулок с изображениями Крыма и его достопримечательностей, приэтом добавив: «Надеюсь, что когда-нибудь в ближайшее время вы мне подарите какой-то предмет с изображением возвращенного в лоно Сербии Косово».

В свою очередь, основатель Сербской радикальной партии подарил вице-премьеру РФ сербский музыкальный национальный инструмент и вино.

ИА REGNUM напоминает, в 2014 году Воислав Шешель вернулся в столицу Сербии после 11 лет пребывания в гаагской тюрьме. Шешель был отпущен «временно» в столицу Сербии «для лечения рака» и вернулся из Гааги в Белград 12 ноября 2014 года.

14 февраля 2003 года людеру Сербской радикальной партии было предъявлено обвинение в преступлениях против несербского населения Хорватии в 1991 году и Боснии в 1992 году.

В свою очередь, Шешель признал, что его партия руководила несколькими тысячами добровольцев-четников, но отвергает подозрения в совершении ими военных преступлений. Дабы доказать свою невиновность Гаагскому трибуналу, сразу после предъявления обвинений сербский политик сам купил билет на самолет и добровольно вылетел в Гаагу.

Тогда Воислав Шешель объяснил в интервью белградской «Политике», что не хотел, чтобы «этот мировой цирк прошел бы» без его участия. Политик также отметил, что цель его жизни заключается в том, чтобы совершить какое-то важное дело, по которому его будут помнить будущие поколения, а «не умереть спокойно в кровати».