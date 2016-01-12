Берлин, 12 января, 2016, 09:00 — ИА Регнум. Компания BMW представила прототип беспилотного автомобиля i Vision Future Interaction.

bmwblog.com Прототип беспилотного автомобиля i Vision Future Interaction

Новинка, построенная на базе родстера i8 Spyder, призвана показать, как может выглядеть интерьер машин с системами автономного управления.

Модель получила проекционный дисплей нового поколения, выводящий информацию о скорости движения, скоростных ограничениях на тех или иных участках пути, а также показания навигатора. На передней панели расположился большой 21-дюймовый экран с датчиками для распознавания жестов, пишет Аutoanons.

В полностью автоматическом режиме машина движется по дороге самостоятельно.