Вашингтон, 12 января, 2016, 08:58 — ИА Регнум. Компания Tesla выпустила новую версию ПО для электромобилей Model S и Model X.

thesupercarkids.com Tesla Model S Drifting

Благодаря обновлению на автомобилях появилась функция Summon, пишет Аutonews.ru. С ее помощью электрокар может самостоятельно парковаться, а также въезжать и выезжать из гаража.

Активировать программу можно через приложение на смартфоне и кнопкой на ключе.

Также после обновления изменилась функция автономного управления: если автомобиль движется в жилых кварталах, технология не позволит ему разогнаться быстрее разрешенной там скорости.

Кроме того, машина будет притормаживать при обнаружении неровностей на дороге.