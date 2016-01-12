Автомобили Tesla научились выезжать из гаража
Вашингтон, 12 января, 2016, 08:58 — ИА Регнум. Компания Tesla выпустила новую версию ПО для электромобилей Model S и Model X.
thesupercarkids.com
Tesla Model S Drifting
Благодаря обновлению на автомобилях появилась функция Summon, пишет Аutonews.ru. С ее помощью электрокар может самостоятельно парковаться, а также въезжать и выезжать из гаража.
Активировать программу можно через приложение на смартфоне и кнопкой на ключе.
Также после обновления изменилась функция автономного управления: если автомобиль движется в жилых кварталах, технология не позволит ему разогнаться быстрее разрешенной там скорости.
Кроме того, машина будет притормаживать при обнаружении неровностей на дороге.